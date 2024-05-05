الزمالك يواجه سموحة وقمة بين ليفربول وتوتنهام.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 5-5-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على المستوى المحلي والعالمي.

ويحل الزمالك ضيفاً على سموحة، في الأسبوع 21 من عمر مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستقبل ليفربول فريق توتنهام على ملعب "آنفيلد" في مباراة بالجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي يوفنتوس مع روما في قمة منتظرة، بينما يلعب ميلان مع جنوى، هيلاس فيرونا مع فيورنتينا، وإمبولي مع فروزينونى.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الزمالك ضد سموحة، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

البنك الأهلي ضد إنبي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون ضد أستون فيلا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

تشيلسي ضد وست هام يونايتد، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ليفربول ضد توتنهام هوتسبر، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد ريال بيتيس، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

سيلتا فيجو ضد فياريال، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فالنسيا ضد ديبورتيفو ألافيس، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

رايو فاليكانو ضد ألميريا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

إشبيلية ضد غرناطة، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

كالياري ضد ليتشي، الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

إمبولي ضد فروزينونى، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

ميلان ضد جنوى، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

روما ضد يوفنتوس، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

الدوري الألماني

يونيون برلين ضد بوخوم، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD".

آينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

هايدينهايم ضد ماينز، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD".

الدوري التونسي

الملعب التونسي ضد الترجي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر وتونس، وتُذاع عبر قناة "الوطنية التونسية 1".

قوافل قفصة ضد مارسا، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر وتونس، وتُذاع عبر قناة "الوطنية التونسية 2".

النادي الأفريقي ضد الصفاقسي، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الوطنية التونسية 1".