شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شيكا يبيتعد بصدارة هدافى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد أمام أسوان والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ21 من دورى المحترفين .

وأسفر مباريات اليوم عن فوز السكة الحديد مودرن على المنصورة بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد أبناء السكة إلى 31 نقطة ويرتقى للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد أبناء الدقهلية عند 17 نقطة في المركز السابع عشر ويصعب موقفه في جدول الترتيب .

كما نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على لافيينا بهدف مقابل للاشئ في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بمنتجع الأسيوطى ضمن فاعليات الجولة الـ21 لمسابقة دورى المحترفين .

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا على راية بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 40 نقطة ويصعد لوصافة المجموعة للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة ، في الوقت الذى تعادل فيه المقاولون سلبيا مع الداخلية ليأتى في المركز الثالث برصيد 39 نقطة .

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى : -

وى 0 – 1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان

سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة

القناة 1 – 0 السويس

الترسانة 3 – 0 ديروط

طنطا 1 – 1 بروكسى