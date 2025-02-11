شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يشكر سفير المغرب بعد إنهاء إجراءات سفر منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لمحمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة، على توجيه بسرعة إنهاء إجراءات حصول المنتخب الوطني للناشئين على تأشيرة متعددة لدخول بلاده.

ويتوجه منتخب الناشئين إلى المغرب للمشاركة في بطولة ودية تبدأ الأحد المقبل، فيما يعاود السفر إلى المغرب الشهر المقبل للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وقال أبو ريدة إن توجيهات سفير المغرب تعكس عمق العلاقات بين البلدين على كل المستويات السياسية والرياضية والشعبية، راجياً استمرار هذا التعاون لخدمة كرة القدم ومنتخبات وأندية البلدين.