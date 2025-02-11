دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يضع قدما في ثمن النهائي بثلاثية في مرمى بريست

الرياص - اسماء السيد - باريس : وضع باريس سان جرمان الفرنسي قدما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على مواطنه بريست 3 0 الثلاثاء في ذهاب الملحق.

ويدين حامل لقب الدوري الفرنسي بانتصاره لنجمه المتألق عثمان ديمبيليه الذي سجل ثنائية (45 و66)، بعد افتتاح البرتغالي فيتينيا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

غابت الخطورة عن المرميين في الدقائق العشرين الأولى إلى أن سدد البرتغالي جواو نيفيش كرة من مسافة قريبة أنقذها الهولندي ماركو بيزو حارس مرمى بريست، فتابعها ديمبيليه لكنها ارتدت من يد بيار ليس ميلو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، ترجمها فيتينيا بنجاح (21).

وسيطر فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بشكل واضح بعد التقدم في النتيجة، لكن أصحاب الأرض كانوا قريبين من إدراك التعادل برأسية من السنغالي عبد الله سيما ردّها القائم الأيمن بعد ركلة ركنية نفذها كيني لالا (35).

وكاد المغربي أشرف حكيمي يُعيد اللقاء إلى نقطة البداية، بعدما أصاب القائم الأيسر لمرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما بالخطأ بعد عرضية مهدي كامارا (39).

وأضاف ديمبيليه الهدف الثاني بتسديدة من مسافة قريبة، بعد هجمة مرتدة سريعة اخترق على إثرها الجناح الفرنسي منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد بيسراه كرة أرضية زاحفة إلى يسار بيزو (45).

وكاد فريق المدرب إيريك روا يُقلّص الفارق، لكن تسديدة سيما من مسافة قريبة تصدّى لها دوناروما بمساعدة القائم الأيسر (48).

وحسم ديمبيليه الأمور بعدما تابع إلى داخل المرمى كرة تهيّأت أمامه بالخطأ من أحد مدافعي بريست، محرزا هدفه الخامس عشر في ثماني مباريات ضمن جميع المسابقات في 2025 (66).

ووصل سان جرمان بهذا الانتصار إلى 15 مباراة تواليا من دون خسارة ضمن جميع المسابقات، تخللها 13 انتصارا وتعادلين.