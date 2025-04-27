جائزة إسبانيا الكبرى: أليكس ماركيس يحرز فوزه الأول ويتفوق على شقيقه في صدارة الترتيب

الرياص - اسماء السيد - شريش (إسبانيا) : أحرز الإسباني أليكس ماركيس فوزه الأول في بطولة العالم للدراجات النارية في جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الخامسة من موسم فئة موتو جي بي، متصدرا الترتيب العام الأحد على حساب شقيقه مارك.

وأنهى ماركيس (28 عاما) دراج فريق دوكاتي غريسيني، السباق متفوقا على بطل العالم لعام 2021، الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي حلّ ثانيا على متن دراجة ياماها، ليصعد إلى منصة التتويج لأول مرة منذ عام ونصف، بينما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا على دراجة دوكاتي.

وبات أليكس ماركيس يتقدم على شقيقه الأكبر مارك بفارق نقطة واحدة فقط، بعد أن انزلق الأخير في بداية السباق قبل أن يعود ويحقق نقاطا.

وهما أول شقيقين يحققان الفوز في فئة موتو جي بي، كما كان هذا الفوز رقم 200 لدراج إسباني في هذه الفئة.

وقال ماركيس الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين الأربعاء الماضي "كانت أفضل هدية عيد ميلاد... الفوز في خيريس (دي لا فرونتيرا) أمر مذهل".

وأضاف "لا أستطيع أن أطلب أكثر من ذلك. قدت السباق بذكاء كبير في مجمله، باستثناء البداية حين اندفعت بشكل مفرط".

وبعد عبوره خط النهاية، قفز ماركيس فوق الحاجز نحو فريقه ليحتفل معهم بشكل جنوني.

وعلى الرغم من استمرار أطول فترة لياماها دون تحقيق فوز، عبّر كوارتارارو عن سعادته الكبيرة بعد نهاية أسبوع رائعة، حيث انطلق من المركز الأول واحتل المركز الثاني في السباق.

قال الفرنسي "إنه أمر لا يصدق أن أكون على منصة التتويج".

وتابع "إنه شعور مميز جدا، خصوصا أن أليكس كانت لديه دراجة أسرع بكثير. لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بهذا الشعور، وأنا سعيد للغاية بعودتي. أراكم في لومان (جائزة فرنسا الكبرى بعد أسبوعين)".

بدوره، بدا بانيايا محبطا بعد ضياع حلمه بتحقيق انتصاره الرابع تواليا في خيريس.

قال بطل العالم مرتين "بصراحة، لا أحب السباقات مثل هذه. كلما اقتربت من فابيو، كان يجد شيئا إضافيا في جعبته. تهانينا لأليكس وفابيو الذي قام بعمل رائع على الرغم من أن دراجته كانت أبطأ".

وخلال اللفة الأولى، تصدر كوارتارارو السباق بينما كاد أليكس ماركيس أن يسقط إثر اندفاع مبكر، لكنه تماسك واحتفظ بالمركز الرابع.

وعلى الرغم من أن مارك ماركيس وزميله بانيايا يتشاركان الفريق، لم يرحم أي منهما الآخر في صراعهما على المركز الثاني.

لكن الدراما الكبرى وقعت في اللفة الثالثة، عندما انزلق مارك وسقط مما أثار استياء فريقه، قبل أن يعود إلى السباق من الخلف.

وبينما بدا كوارتارارو مرتاحا، باغته أليكس مع بداية اللفة الحادية عشرة مفجّرا فرحة الجماهير الإسبانية الحاضرة.

وفي اللفة الخامسة عشرة، انسحب الإسباني خوان مير بعد سقوطه بدراجته هوندا.

وكان أليكس يتقدم بفارق يقارب ثانيتين مع تبقي ثماني لفات. وفي اللفة الأخيرة، حيّا الجماهير وهو يتجه نحو خط النهاية، حيث لوّح له نجم كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراس بالعلم المرقّط.

وعلى هامش السباق، يستمر تعافي بطل العالم الإسباني خورخي مارتين الذي تعرض لإصابات خطيرة في حادث خلال جائزة قطر الكبرى.

ولا يزال مارتن يعاني من ثلاث كسور في أضلاعه بحسب أنخيل شارتي، المسؤول الطبي لموتو جي بي الذي أوضح "التطور إيجابي جدا وسننتظر الوقت اللازم لمواصلة مراقبة حالته من مدريد" حيث نُقل".

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. أليكس ماركيس (إسبانيا) 140 نقطة

2. مارك ماركيس (إسبانيا) 139

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 120

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 84