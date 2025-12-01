قوى: دوبلانتيس وماكلافلين-ليفرون الأفضل لعام 2025

الرياص - اسماء السيد - موناكو : كوفئ أسطورة القفز بالزانة السويدي أرماند "موندو" دوبلانتيس والعداءة الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون على تألقهما بنيلهما جائزتي أفضل رياضي ورياضية في ألعاب القوى لعام 2025 خلال حفل أقيم الأحد في موناكو.

وواصل دوبلانتيس هوايته في 2025، بعدما حطم ابن الـ26 عاما الرقم القياسي العالمي أربع مرات وتوّج بطلا للعالم داخل قاعة وفي الهواء الطلق، من دون أن يُهزم في 16 مشاركة، وأصبح أول لاعب في تاريخ القفز بالزانة الحديث يحقق موسمين متتاليين بلا خسارة.

كما نجح في تخطي ارتفاع 6.30 أمتار خلال بطولة العالم في طوكيو، محتفظا بلقبه العالمي ومسجلا في طريقه رقما قياسيا عالميا للمرة الرابعة عشرة في مسيرته الأسطورية.

وهذه المرة الثالثة التي يفوز فيها دوبلانتيس بجائزة أفضل رياضي ألعاب قوى في العالم، بعد عامي 2020 و2022.

أما ماكلافلين ليفرون، فقد حققت ثاني أسرع زمن في التاريخ خلال فوزها بلقب بطلة العالم لسباق 400 متر، محطمة في طريقها الرقم القياسي للبطولة إضافة إلى اقترابها من تحطيم الرقم العالمي الصامد منذ 40 عاما باسم الألمانية الشرقية السابقة ماريتا كوخ.

وبعدما توجت بطلة أولمبية مرتين في سباق 400 متر حواجز، أصبحت ماكلافلين ليفرون أول امرأة منذ عام 1985 تكسر حاجز الـ48 ثانية في سباق 400 متر، مسجلة 47.78 ثانية في مونديال طوكيو، بفارق ضئيل عن رقم كوخ البالغ 47.60 ثانية والذي يُنظر إليه بشكوك بسبب برنامج منشطات ترعاه الدولة آنذاك.

ولم تهزم ابنة الـ26 عاما في سباقي 400 م و400 م حواجز منذ عامين، وهي أول رياضية تحرز لقبين عالميين في هذين الاختصاصين.

وسبق لماكلافلين ليفرون أن فازت بجائزة أفضل رياضية في أم الألعاب عام 2022.

كما نال الكيني إيمانويل وانيونيي جائزة أفضل رياضي مضمار بعدما أضاف لقب بطل العالم في سباق 800 متر إلى ذهبيته الأولمبية، فيما حصلت ماكلافلين ليفرون على الجائزة النسائية المماثلة.

وانضمت الأسترالية نيكولا أوليسلاغرز إلى دوبلانتيس بفوزها بجائزة أفضل رياضية في مسابقات الميدان، بعد إحرازها لقبي الوثب العالي في القاعات وفي الهواء الطلق.