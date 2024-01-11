نشر الفنان السوداني المثير للجدل سجاد أحمد, مقطع فيديو حديث له قام بتصويره من أمام الكعبة المشرفة وأثناء أدائه مناسك العمرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تضرع الفنان سجاد بحري, بالدعاء وهو يقف أمام الكعبة المشرفة التي كان يقطوف حولها المئات. وظهر المطرب المثير للجدل وهو يدعو الله بنصرة الجيش وتدمير الدعم السريع حيث قال في دعائه: (اللهم أنصر القوات المسلحة ودمر الدعم السريع وشتت شملهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني سجاد بحري يقف أمام الكعبة المشرفة ويتضرع بالدعاء: (اللهم أنصر القوات المسلحة ودمر الدعم السريع وشتت شملهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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