أطلق مطرب طمبور سوداني أغنية جديدة خطف بها الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي, وتم تداولها على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين أطلق مطرب الطمبور الصاعد أغنية جديدة يتحدث فيها عن الوضع السياسي في السودان. ويقول الفنان في أغنيته التي وجدت حظها من الشهرة: (أنا لا مع حمدوك لا بكره البرهان لا قحت تمثلني ولا بدعم الكيزان وهم البشر كان مال أنا همي في السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطرب طمبور صاعد يطلق أغنية جديدة يقول فيها: (أنا لا مع حمدوك لا بكره البرهان لا قحت تمثلني ولا بدعم الكيزان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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