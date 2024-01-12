ياسر العطا: تحية لمتحركات أمدرمان ” ملوك القل ” وهم يتقدمون في كل المحاور وموعدنا دارفور الحبيبة

عضو السيادي مساعد القائد العام للقوات المسلحة ينقل تحايا الرئيس القائد العام ويؤكد أن كل الإحتياجات التي طلبت منه استجاب لها ووصل الجزء الأكبر والبقية في الطريق وسترون بعدها شغل يسر .

على ذات الصعيد حيا مساعد القائد العام أبطال معركة الكرامة على إمتداد ساحات الفداء والعطاء وقدم تحايا القائد العام إلى :

أسود الجبال في الدلنج الذين دحروا المليشيا وطاردوها واستلموا ثمانية عربات قتالية .

أبطال منطقة أمدرمان العسكرية إبتداءا من قائد سلاح المهندسين ومرورا بقوات العمل الخاص الذين سطروا لوحة في الشجاعة والإقدام وجعلوا متمردي آل دقلو يهربون.

قوات الهجانة في الأبيض التي لم تتوقف عن تلقين المتمردين الدروس والعبر.

متحركات أمدرمان ” ملوك القل ” وهم يتقدمون في كل المحاور وسنحرر أمدرمان وموعدنا دارفور الحبيبة إن شاء الله.

مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية

رصد وتحرير – “النيلين”