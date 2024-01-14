فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو حديث. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد فاجأت الجبلية الجمهور بإعلانها إنتهاء الخلاف الحاد والذي تطور لحرب كلامية بينها وبين زميلتها الفنانة هبة جبرة. وبدأت عشة الجبل حديثها باعتذار لزميلتها طالبة منها العفو, كما حذرت أي شخص من نقل الكلام بينها وبين هبة جبرة مؤكدة أن الأمر عبارة عن “بلاغ” محسوم فيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. آخر كلام.. المطربة عشة الجبل تقدم اعتذار رسمي لزميلتها الفنانة هبة جبرة وتطلب منها العفو وتقول: (دا بلاغ محسوم فيه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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