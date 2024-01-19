شن ناشط سوداني معروف هجوماً قاسياً على الفنانة الشهيرة هدى عربي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الناشط بنشر مقطع للفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, ظهرت من خلاله وهي تقدم وصلة رقص مثيرة. وهاجم الناشط هدى عربي بسبب رقصاتها المثيرة وبسبب نشرها لإحدى الصور وهي ترتدي قميص شبيه بقميص النوم على حد تعبيره, كما انتقد تدوينتها التي تكتبها على حسابها وتدعو من خلالها لإيقاف الحرب. وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (تظهر لينا بقميص نوم مفتح وتهز بجسمها وتجي تتبنى أفكار القحاتة وتكتب لينا كفانا حرب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني ينشر مقطع للفنانة هدى عربي تقدم فيه فاصل من الرقص الفاضح ويهاجمها بشدة: (تظهر لينا بقميص نوم مفتح وتهز بجسمها وتجي تتبنى أفكار القحاتة وتكتب لينا كفانا حرب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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