اهتمت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان بصور زواج حكم سوداني من زميلته الحكم الصاعدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكمل الحكم الشاب حسن المهدي, مراسم زواجه بإحدى ولايات السودان من زميلته تسابيح عوض. وحظيت صورة الزواج باعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين باركوا للعروسين مع قفشات ومداعبات من قبل المعلقين الذين كتبوا للزوجين: (أبعدوا من تقنية الفار في حياتكم الزوجية وربنا يسعدكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. حكم كرة قدم سوداني يتزوج من زميلته الحكم الصاعدة وسط قفشات الجمهور والمعلقين: (أبعدوا من تقنية الفار في حياتكم الزوجية وربنا يسعدكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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