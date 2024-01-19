تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حقق شهرة واسعة بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مطربة أثيوبية حسناء تغني رفقة زميلها الأغنية السودانية الشهيرة (يا زاهية). https://www.facebook.com/reel/227276517101562 وتفاعلت المطربة في أداء الأغنية بفاصل من الرقص المثير خلال الحفل الساهر الذي أقيم بنادي ليلي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وفقاً لما كتب متداولو الفيديو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. برقصات مثيرة وأزياء قصيرة مطربة أثيوبية حسناء تغني مع زميلها الأغنية السودانية الشهيرة (يا زاهية) في حفل ساهر بأديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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