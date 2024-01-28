وزارة الداخلية السودانية تفقد اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم سير العمل بالميناء الجنوبي الذي يعد اكبر وارد للبضائع وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) وزير الداخلية المكلف وقف علي الاجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع والمعوقات التي تعترض سير العمل ، واستمع وزير الداخلية المكلف الي عدد من المخلصين الجمركيين فيما يختص بتهيئة بيئة العمل ومعالجة المشاكل التي تعترض العمل والسعي لتسهيل وتبسيط إجراءاتهم الجمركية حيث اشاروا الى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة سير الاجراءات المرتبطة بعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة بجانب ايجاد حلول آنية لعودة العمل بنظام الأشعة السينية لما له من فوائد عديدة في تقليل الوقت والجهد. فيما جدد وزير الداخلية المكلف الالتزام بمعالجة كافة المعوقات التي تواجه تسهيل وتبسيط الاجراءات خاصة وان هنالك بضائع اقتصادية تتطلب ان تجد متابعة لصيقة حتي تذهب مباشرة للمواطن ، مشيرا الي ان العمل الجمركي يتطلب السرعة والدقة عبر استخدام التقنية في كافة الاعمال الجمركية ، مبينا ان الزيارة كشفت عن مشاكل مرتبطة بجهات أخري سيتم التنسيق والتعاون معهم حتي لا يتضرر المواطن ، فيما عقد وزير الداخلية المكلف اجتماع مع قيادة الميناء الجنوبي استمع من خلاله لمطلوبات العمل التي تسهل وتبسط للمواطنين تخليص بضائعهم في اقل فترة ممكنه. يذكر ان زيارة وزير الداخلية المكلف الي الميناء الجنوبي وجدت الاشادة من المواطنين والجهات المرتبطة باعمال التخليص الجمركي حيث اشادو باهتمام ومتابعة وزير الداخلية المكلف ووقوفه ميدانيا علي المشاكل والمعوقات والتي تم تمليكها مباشرة لوزير الداخلية المكلف الذي وعد بايجاد الحل العاجل والناجع لها. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير الداخلية المكلف يتفقد سير العمل بالميناء الجنوبي و مستوى تقديم الخدمة ويوجه بضرورة سرعة الاجراءات الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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