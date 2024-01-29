أثارت الفنانة السودانية مونيكا روبرت, ضجة اسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله ومشاركته على نطاق واسع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها.
https://www.facebook.com/reel/355853927211727
مونيكا ظهرت خلال الحفل بأزياء مثيرة للجدل, حيث ارتدت طقم “نمري” ضيق ومحذق أشعلت به مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد انقسم المعلقون ما بين ساخر ومنتقد ومتغزل, وكتب أحد المعجبين بمونيكا: (النمر لو شافك بتحول من مفترس لحمل وديع).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة السودانية “مونيكا” تشعل حفل في القاهرة بالزي “النمري” المثير والفاضح على أنغام (تعيش انت ويدوم خيرك) والجمهور يتغزل: (النمر لو شافك بتحول من مفترس لحمل وديع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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