وزير الداخلية المكلف يلتقي والي الولاية الشمالية المكلف ويقف علي مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالولاية

التقي اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم الاستاذ عابدين عوض الله محمد والي الولاية الشمالية المكلف ووفده بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية والفريق شرطة امير عبدالمنعم فضل مساعد المدير العام للشئون الادارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف استمع خلال اللقاء الي تنوير من والي الولاية عن مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالولاية والتي تشهد استقرارا في جميع محليات الولاية من خلال الخطة الامنية التي وضعتها لجنة أمن الولاية والتي استهدفت كافة المهددات الامنية بالولاية بجانب حالة الطؤاري التي انتظمت الولاية واسهمت في معالجة كثير من القضايا الامنية ، اضافة لخطة الحصار والتفتيش التي تم تنفيذها وحققت نجاحا كبيرا بسطا لامن واستقرار مواطني الولاية ، كما تطرق اللقاء للاداء المتميز لشرطة الولاية ودورها في انفاذ خططها التامينية وانتشارها بكافة محليات الولاية بجانب عملها الثابت في ارتكازات الولاية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخري. وزير الصحة بالولاية الشمالية اشاد بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظل يقدمه مستشفي الشرطة بالولاية من خدمات علاجية متطورة وبئية جيدة لجرحي ومصابي معركة الكرامة وللمواطنين عبر طاقم طبي متكامل. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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