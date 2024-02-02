طواريء الكلى بالخرطوم: ارتفاع معدل الوفيات بسبب نقص مستهلكات الغسيل

أوضحت دكتورة ذكرى صديق الصافي مدير طواريء الكلى بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن اجمالي مراكز غسيل الكلي التي كانت تعمل بولاية الخرطوم قبل الحرب (34) مركزا غير أن اغلبها توقف والعاملة منها 10 مراكز (هي بشاير، التركي، الجريف شرق، البان جديد، المزدلفة، النو، الجزيرة اسلانج، امبدة، الراجحي، السلاح الطبي) . وأضافت ذكرى ان المراكز العاملة تواجه نقصا في الكادر منذ بداية الحرب بسبب نزوح الكوادر الطبية والتوقف الجزئي للمراكز اثناء الاشتباكات وقطوعات المياه والكهرباء بسبب الحرب كما تواجه المراكز نقصاً في مستهلكات الغسيل ومستهلكات تعقيم الماكينات والمحطة، وتأخر صرف الحافز والمرتبات ادت الي توقف القوى العاملة. فيما تواجه المراكز زيادة مرضي الفشل الكلوي في مستشفى النو بسبب عدم توفر الخدمة في المناطق المحيطة بسبب الأحداث، حيث يستقبل المركز مرضي الطوارئ الجدد اضافة لبعض الوافدين من الولايات حيث يعاني مركز طوارئ النو من نقص قسطرة الغسيل للمرضى الجدد مما أدى ارتفاع معدل الوفيات في فترة نقص مستهلكات الغسيل. سونا

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