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وقف اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل على الإنجاز الأمني الذي حققته إحدى الأطواف النشطة لقوة مكافحة التهريب نهرالنيل في ضبطها لعدد 7 مركبات محملة بالوقود ومادة السيوريا المستخدمة في أعمال التعدين الأهلي وكميات من المستهلكات الطبية المهربة في ظروف غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات اللازمة.
وعبر سعادته خلال مخاطبته للقوة في أجواء حماسية كبيرة عن تقديره لمجهودات منسوبي مكافحة التهريب وإنجازاتهم المتتالية منوهاً إلى أن كميات الوقود المهربة تضافرت في شأنها عدة قرائن وبينات تؤكد أنها كانت في طريقها لمليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تعاني من نقص كبير في الإمدادات جراء الحصار الخانق المفروض عليها من قبل القوات المسلحة
وأضاف سيادته بأن هذه الإنجازات تستحق الإشادة كما بعث بالتحية للسيد مدير قوات الجمارك الذي ظل داعما ومساندا لمكافحة التهريب بالولاية حتى أصبحت في مستوىً عالٍ من الجهوزية للقيام بواجباتها.
من جانبه شكر العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير مكافحة التهريب بالولاية دعم وإسناد مدير شرطة ولاية نهرالنيل لقواته وحرصه الدائم على الحضور ومخاطبة القوة ودعمها بكل إحتياجاتها كما جدد التأكيد على كفاءة القوة وإستعدادها التام لمجابهة كافة التحديات حمايةً للوطن وإقتصاده ومقدراته.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. خلال وقوفه على إنجاز لمكافحة التهريب مدير شرطة ولاية نهر النيل يشيد بأداء منسوبي مكافحة التهريب ويثمن مجهوداتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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