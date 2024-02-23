مدير قوات الدفاع المدني يشارك في فعاليات الاجتماع العاشر للشراكة العربية بدولة الكويت

ترأس الفريق شرطة عثمان عطا مدير قوات الدفاع المدني الامين العام للمجلس القومي للدفاع المدني وفد السودان المشارك في فعاليات الاجتماع العاشر للشراكة العربية بدولة الكويت. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع ناقش التقدم المحرز لفترة منتصف المدة المنظم بواسطة برنامج الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والدفاع المدني الكويتي. هذا وقد صاحب الفريق شرطه د. عثمان عطا مصطفي مدير قوات شرطه الدفاع المدني والامين العام للمجلس القومي للدفاع المدني ممثل الارصاد الجوية وممثل من وزارة المالية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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