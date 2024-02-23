«الداخلية» تكشف تفاصيل تداول فيديو قيام قائدى سيارتين بحركات استعراضية بالقاهرة

الداخلية المصرية كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» تضمن قيام قائدى سيارتين بحركات إستعراضية بالقاهرة. قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس:«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«متضمنًا قيام قائدى سيارتين بحركات إستعراضية أثناء سيرهما بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية».

واضافت :«بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سائقان، وكذا السيارتان المستخدمتان في الواقعة»إحداهما منتهية التراخيص«، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية» المصري اليوم

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