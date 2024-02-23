اردول من القاهرة: تناقشنا حول مختلف القضايا التي تواجه بلادنا سمعنا لهم واستمعوا لنا

قال القيادي في الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – مبارك أردول : التقينا ظهر اليوم بعدد من الصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي في جلسة تفاكرية في القاهرة، تناقشنا حول مختلف القضايا التي تواجه بلادنا سمعنا لهم واستمعوا لنا ، كان اللقاء اجتماعياً وودياً تخللته الكثير من الأفكار والرؤى الواضحة والواقعية التي ستدفع بالعمل وتجوده نحو الأفضل، إشراك كافة فئات المجتمع في البحث عن مخرج لهذه الأزمة التي نعيشها قضية استراتيجية لا ينبغي التأخر عنها. مبارك أردول

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