عائشة الماجدي: “نور الدائم طه” زول بس يحب محل ( الطقة النضيفة والقروش الكَتار ) ببيعك في أقرب ملف

عائشة الماجدي

لاحظت لي في صورة في جوبا سافر مع الكتلة الديمقراطية في لقاء سلفاكير الأخير دا !

@ المهم نورالدائم دا ما شخص مفيد إطلاقًا لا للحركة ولا للبلد

زول بس يحب محل ( الطقة النضيفة والقروش الكَتار ) ببيعك في أقرب ملف إذا لقي عرض كويس وأحسن ..

@ مفروض الناس تسأل سؤال نورالدائم دا علاقتو شنو بحميدتي المرتزق ؟

@ ومفروض يورينا الحسابات برضو ؟

@ عشان الناس تعرف منو المتعاون مع الجنجويد وسايقنا بالخلاء من الزول الوطني الحقيقي !

@ وبرضو نسأل من الشخص الممكن تودي بقرشين وتجيبو بقرش لكن عشان تدي قيمة وتدخلو يحل مشكلة بلد بتكون ضيعت وقتك ساي وأجرمت في حق البلد ؟ !

@ علي الكتلة الديمقراطية لو عندها سياسين نُجاض وما رخيصين تقدمهم للمنصات ما عندها تشيل سلاحها وتنزل الميدان ما قادرين علي حمل السلاح يلزموا نفسهم ويتلموا!

يا مناوي أبعد نور الدائم من المشهد أحسن للبلد

بكرة نجي نحكي قصة نورالدائم دا.

الكاتبة/ عائشة الماجدي