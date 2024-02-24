شاهد بالفيديو.. شركة “زين” للاتصالات بالسودان تبشر بعودة خدمة الاتصال من جديد بعد الاقتراب من تدشين مقسم جديد بمدينة بورتسودان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة من قبل المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد بشر ناشرو المقطع بعودة شبكة “زين” للاتصالات بالسودان للخدمة من جديد بعد أيام من انقطاع الاتصال. وأظهر المقطع المتداول اقتراب عود الشركة للخدمة بعد اقتراب تدشين مقسم “زين” بمدينة بورتسودان, حيث توقع المتابعين عودة شبكة “زين” في الأيام القليلة القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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