شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تواصل إثارة الجدل بوصلة رقص فاضحة مع شباب سودانيون خلال حفل بالسعودية

واصلت الفنانة السودانية الضجة شهد أزهري, تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة المثيرة للجدل في مقطع فيديو جديد أثار غضب الجمهور والمتابعين. ووفقاً للمقطع المتداول فقد قدمت أزهري, خلال المقطع وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة مع شباب سودانيين خلال حفل أحيته بالمملكة العربية السعودية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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