عرضت شاعرة سودانية صاعدة نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد إلقائها قصيدة شعرية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت الشاعرة الصاعدة كضيفة في برنامج تلفزيوني خصص للشعر والشعراء. وتقول الشاعرة في مطلع قصيدتها التي حظيت بقدر كبير من السخرية داخل مواقع التواصل الاجتماعي: (وروني كيفن البلد دي ما بتجوط ناس مارست فاحشة قوم لوط). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد كتب أحدهم: (أولاد ابراهيم للشعر) ورد معلق آخر: (علاقتك بالشعر زي علاقة حميدتي بالسياسة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاعرة سودانية تعرض نفسها لسخرية الجمهور وتصدم مقدمي البرنامج بقصيدتها: (وروني كيفن البلد دي ما بتجوط ناس مارست فاحشة قوم لوط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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