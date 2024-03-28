تصدر مقطع فيديو لطفلة سودانية قائمة المقاطع الأكثر تداولاً ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الطفلة وهي تلقي قصيدة مؤثرة من أعلى المسرح أمام عدد من الحاضرين. https://www.facebook.com/reel/1621241755324815 ولم تتمالك الطفلة نفسها وأنهارت بالبكاء أثناء إلقائها لقصيدتها المؤثرة التي تقول فيها: (شقة شنو في القاهرة لو ما الظروف القاهرة تصبح سكن وتكون بديلك يا وطن). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الحاضرون تشجيع الطفلة والتصفيق لها من أجل إكمال القصيدة التي حظيت بفاعل كبير على السوشيال ميديا. الجدير بالذكر أن الملايين من السودانيين قد نزحوا ديارهم ووطنهم بعد الحرب التي نشبت بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تلقي قصيدة مؤثرة أمام جمع غفير من الحاضرين وتنهار بالبكاء (شقة شنو في القاهرة لو ما الظروف القاهرة تصبح سكن وتكون بديلك يا وطن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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