عاد التيكيوبر السوداني الشهير أبو أحمد, الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطل الصاروخ الصيني, ببث مباشر جديد مع حسناء خليجية والناشط المعروف “المفترس”. وتغزلت الحسناء في أبو أحمد, ووصفته بأنه زوجها, وسألته عن غيبه بالنهار بعد أن كاتت تود اللعب معه جولة عبر تطبيق “تيك توك”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد لها الصاروخ الصيني, أنه في نهار رمضان لا يلعب, وقال: (أنا بالنهار صائم لكن بالليل بل بس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. نجم التيك توك السوداني الشهير “أبو أحمد” يعود لإثارة الجدل بفيديو مع حسناء عربية فائقة الجمال: (أنا بالنهار صائم لكن بالليل بل بس) والحسناء ترد عليه (انت زوجي يا زول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.