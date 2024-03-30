قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بأنها تعتبر الانتهاكات التي تمت من قبل الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بحق مواطني ولاية الجزيرة جرائماً غير مقبولة أو مبررة تجاه السكان المدنيين. – تلك الانتهاكات تعد خرقاً للالتزامات الموقع عليها بيننا والدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير 2024 – مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم تقع على عاتق الدعم السريع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها – على الدعم السريع الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبرر ضرر الضحايا وتعويضهم. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تقدم حمدوك: تلك الانتهاكات تعد خرقاً للالتزامات الموقع عليها بيننا والدعم السريع في إعلان أديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.