تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للمودل السودانية المعروفة تسابيح دياب. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المودل التي شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم الأخيرة وهي حضور في حفل خاص بالإمارات. وتفاعلت تسابيح دياب, مع أغنيات مطربة الحفل “قسمة” التي رددت اسمها أكثر من مرة خلال وصلتها الغنائية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وصفت مطربة الدلوكة تسابيح, بــ(الظريفة) وسط تفاعل الأخيرة والتي تجاوبت معها بوصلة رقص وقامت بتقبيلها. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي اقتحم المقطع بتعليقات ساخرة, حيث كتب أحدهم: (الفنانة عاوزة منك نقطة ما عاوزة قبلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص بالإمارات.. الفنانة قسمة تغني للحسناء تسابيح دياب وتتغزل فيها والأخيرة تتجاوب معها بوصلة رقص وتقبلها وساخرون: (الفنانة عاوزة منك نقطة ما عاوزة قبلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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