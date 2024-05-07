اردول: سوف يتم تضمين قيادات وكوادر هذه التنظيمات في الهياكل المختلفة لقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية

قوى الحرية والتغيير -الكتلة الديمقراطية .. قبول عضوية تنظيمات سياسية بالكتلة الديمقراطية في إطار توسيع الكتلة الديمقراطية وإستيعاب مكونات متعددة في السودان وإشراكها في ادارة العملية السياسية، أجاز إجتماع رؤساء التنظيمات السياسية لقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية يوم أمس طلبات نيل العضوية التي تقدمت بها التنظيمات السياسية الاتية : ١- مجلس الصحوة الثوري بقيادة الشيخ موسى هلال. ٢- تجمع قوى تحرير السودان. ٣- حركة جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي بقيادة القائد صلاح رصاص . وهذا سوف يتم تضمين قيادات وكوادر هذه التنظيمات في الهياكل المختلفة لقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية، كما سوف تنضم لاحقا عدد من القوى المدنية والنشطاء. رؤساء التنظيمات بقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية 06-05-2024م القاهرة

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