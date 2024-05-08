عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر يلتقي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور

إطلع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم على أداء وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور وخطتها للمرحلة المقبلة والتحديات التى تواجه إنشاء طرق بديلة للطرق والجسور التى تأثرت بالحرب.

وتلقي سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم السيد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور الاستاذ عبد الله يحي تنويرا كاملا حول البنية التحتية والطرق والجسور والصعوبات والتحديات المرتبطة بفصل الخريف.

وأوضح وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور الاستاذ عبد الله يحي في تصريح صحفي أن الوزارة شرعت في أعمال التأهيل والصيانة للطرق البديلة بعد توجيه الدولة بضرورة العمل على تنمية وتطوير البني التحتية والطرق القومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية.

وأبان سيادته أن العمل جاري الآن بصورة جيدة في طريق القضارف القلابات الرهد تحت إشراف الهيئة القومية للطرق والجسور وتقوم بتنفيذه ١٣ شركة بناء وسيتم افتتاحه خلال شهر. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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