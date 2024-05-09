تهنئة فرح من القلب أبعثها إلي ابني إياد عبدالماجد بمناسبة التأهل الأسطوري لفريقه وعشقه الأبيض ريال مدريد إلي نهائي دوري أبطال أروبا 2024 .. سيكون الملكي حاضراً في ويمبلي عن جدارةٍ واستحقاق ..

مساحات الفرح في سودان اليوم قليلة ونادرة .. لكننا نبحث عنها بين طيات الأمل الجميل ومنها دقائق معدودة نقضيها في المستطيل الأخضر الإفتراضي والتلفازي !!

اليوم وجدت نفسي متصالحاً مع ذاتي وساندت ريال مدريد .. كرة القدم الحديثة تعلمنا التشجيع الإحترافي .. عشقي وفريقي الرياضي برشلونة .. لكن منطق كرة القدم هذا العام فرض واقعيته .. ليس هنالك فريق أفضل من ريال مدريد وماقاله المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي في خواتيم تعليقه علي مباراة اليوم يلخص حال الملكي طيلة هذا الموسم : ( الريال هذا الموسم جاء من كوكب آخر ) !!

حبست أنفاسي في الدقائق الأخيرة وبايرن ميونيخ يتقدم بهدفه الصاروخي علي الريال .. لكنني كنت من ناحية أخري واثقاً أن ابني إياد يردد المقولة التي أحملها معي دائماً ( المستقبل لمن يؤمنون بجمال أحلامهم ) !! ..

كانت جماهير الريال قبل العجوز أنشيلوتي تؤمن بجمال أحلامها .. أن تختم هذا الموسم بتأهل مستحق لنهائي الأبطال يعطي طعماً مختلفاً للفوز ببطولة الدوري الأسباني ..

مايجب أن نتعلمه من كرة القدم عموماً ومن طريقة لعب قريق ريال مدريد خاصة أن نقاتل حتي النهاية من أجل أحلامنا .. أن نؤمن بأنفسنا .. أن نصبر علي المراحل .. ألا نفقد توازننا وثباتنا الإنفعالي حتي في أشد الأوقات صعوبة .. فالنصر دائماً حليف المثابرين .. والنصر مثل هدف التأهل يأتي في كسر من الثانية !!

مبروك لابني إياد ..

ومبروك لكل أصدقائي من مشجعي ريال مدريد وأخص بالتهنئة الأخ الإعلامي والمذيع المتميز محمد الأمين دياب ..

وشكراً لكرة القدم ومتابعيها .. إنهم يتابعون ( واحدة ) من عجائب هذا الزمان !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد