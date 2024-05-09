تفقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم خلال زيارته لولاية نهر النيل سير العمل في تأهيل وتحديث وصيانة مطار عطبرة ليصبح دولياً وفقاً للمواصفات المطلوبة.

⁠ووجه سيادته سلطة الطيران المدني بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في قائمة المطارات الدولية ومضاعفة الجهود لافتتاح المطار خلال هذا العام باعتباره مشروعاً استراتيجياً يحقق المصالح الداخلية والخارجية.

وشدد البرهان على ضرورة أن تكون مواصفات المطار مطابقة للأسس والقواعد المعمول بها في المنظمة العالمية للطيران المدني.

ووقف سيادته على سير العمل في الصالات الجديدة وعمليات تأهيل المدرج بالمواصفات المطلوبة وأجهزة الملاحة الجوية بالمطار بما يعزز عمليات الصادر والوارد لسد حاجة البلاد في كافة المجالات. إعلام مجلس السيادة الانتقالي #السودان

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد عمليات تأهيل مطار عطبرة ويوجه بافتتاحه خلال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.