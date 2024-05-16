تفاجأت المطربة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, بأحد مناصري قوات الدعم السريع وهو يقتحم “بث مباشر” لها عبر منصتها على تطبيق “تيك توك”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دخلت ملكة الدلوكة في نقاش مع “الدعامي” مؤكدة له أن الشعب السوداني لم يفوضهم.
وطالبت الفنانة إنصاف مدني “الدعامي” بترك الشعب السوداني في حاله قائلة: (ما عاوزين الديمقراطية بتاعتكم انتو مالكم ومالنا..كنا عايشين مع الكيزان مرتاحين وأمورنا باسطة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “دعامي” يقتحم بث مباشر للفنانة إنصاف مدني وملكة الدلوكة ترد عليه بقوة: (ما عاوزين الديمقراطية بتاعتكم انتو مالكم ومالنا..كنا عايشين مع الكيزان مرتاحين وأمورنا باسطة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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