من حرب المليشيا علي الشعب السوداني .. 500 يوماً من الالآم والفواجع والمواجع

• بحساب الأيام والليالي تكمل اليوم حرب مليشيا التمرد السريع علي الشعب السوداني 500 يوماً عاشها شعبنا لحظة بلحظة .. وساعة بساعة رأي وعايش وشاهد وتابع فيها أهوالاً يشيب لها الولدان فزعاً .. ووجعاً ..

• 500 يوماً من الالآم والفواجع والمواجع تغيرت خلالها خارطة الأيام وانقلبت بدهيات أخري رأساً علي عقب ..

• 500 يوماً منذ بداية الحرب بعداد الأيام .. أما بحساب الأحاسيس والمشاعر فهذه حرب حفرت بفظائعها عميقاً في نفوس السودانيين الذين تأذوا من جحيم ولظي الحرب التي أذاقتهم صنوفاً من مآسي لم تخطر لهم علي بال ..

• 500 يوماً من حرب المليشيا علي الشعب السوداني أظهرت ملاحم تعاضد وتعاون بين أهل السودان ستبقي خالدة في سفر التاريخ وكتاب الأيام ..

• 500 يوماً من حرب المليشيا علي الشعب السوداني قدّم خلالها شعبنا فصولاً ودروساً من ملاحم البطولة والجسارة والشجاعة رواها آلاف الشهداء والجرحي والمفقودين والمأسورين بدمائهم وصبرهم علي الأذي ووقاحة العدو المتمرد..

• 500 يوماً من حرب المليشيا علي الشعب السوداني يزداد خلالها يقين المخلصين من أبناء الأمة بنصرٍ عزيزٍ علي عصابات المليشيا ومن يقف خلفها من العملاء والمأجورين وشذاذ الآفاق ..

• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد