عندما كان المصلون في مساجد بورتسودان يؤدون صلاة الصبح.. كانت المضادات الأرضية تتعامل مع المسيّرات

اليوم كانت المضادات الأرضية بمدينة بورتسودان بالمرصاد للمسيّرات الإماراتية.. أسقطتها الواحدة بعد الأخري.. عندما كان المصلون في مساجد بورتسودان يؤدون صلاة الصبح.. كانت المضادات الأرضية تتعامل مع مسيّرات مليشيات وعصابات الإمارات .. بدأت بورتسودان يوماً من أيامها المباركة.. تتحدي التخريب الإماراتي بالمزيد من العمل والإصرار علي الحياة بكل تفاصيلها.. كل يوم سيكتسب شعبنا مناعة ضد مسيّرات التخريب.. وستصل أذرع جيشنا أوكار المؤامرة أينما حلّت وكانت.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

