ألم الرقبة والكتف يزعجك؟.. هذه الطرق تساعدك على التخلص منه بسرعة

ألم الرقبة والكتف من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون؛ بسبب الجلوس الطويل، التوتر، أو الوضعيات الخاطئة أثناء النوم، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية.

ولكن بحسب موقع Healthline هناك خبر جيد، وهو أن هناك طرقاً بسيطة وسريعة لتخفيف هذا الألم وتحسين مرونة العضلات.

في بعض الحالات، يمكن أن يكون ألم الرقبة والكتف علامة على نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وهذه حالات طبية طارئة تتطلب التدخل الفوري.

ونادراً، قد يكون السبب حصى المرارة أو بعض أنواع السرطان.

ولكن إذا كان الألم مفاجئاً، شديداً، أو مصحوباً بأعراض مثل ضيق التنفس، ألم في الصدر، دوخة، أو ضعف مفاجئ في أحد الأطراف، يجب طلب المساعدة الطبية فوراً.

ما هو الشد العضلي في الرقبة والكتف؟

الشد العضلي في الرقبة والكتف هو انقباض مفاجئ ولا إرادي في عضلة أو مجموعة عضلات في هذه المنطقة، وغالباً ما يكون مؤلماً ويؤدي إلى:

•تيبّس وصعوبة في تحريك الرقبة أو الكتف

•ألم حاد أو نابض، خاصة عند محاولة استخدام العضلات

•أحيانًا يمتد الألم إلى الذراع أو أعلى الظهر

أسباب الشد العضلي

الأسباب الشائعة للشد العضلي في الرقبة والكتف جاءت كالتالي بحسب ما نشره الموقع:

1.الوضعيات الخاطئة: كالجلوس الطويل بانحناء على الهاتف أو الكمبيوتر

2.الإجهاد العضلي: حمل أشياء ثقيلة أو حركة مفاجئة

3.النوم بوضع غير مريح: كاستخدام وسادة عالية أو صلبة

4.الضغط النفسي والتوتر: يسبب توتراً عضلياً مزمناً

5.برودة الطقس أو تيارات الهواء البارد

أعراض الشد العضلي

تشمل أعراض الشد العضلي في الرقبة أو الكتف ما يلي:

الأعراض الشائعة:

1.ألم مفاجئ في العضلة المصابة (يتراوح من خفيف إلى حاد)

2.تيبّس أو تصلّب في المنطقة، خاصة عند محاولة الحركة

3.تشنّج عضلي (العضلة تكون مشدودة أو متصلّبة بشكل واضح)

4.تقييد في نطاق الحركة

5.تورّم بسيط أو شعور بانتفاخ في العضلة

6.شعور بنبض أو خفقان في مكان الشد7.حساسية عند اللمس أو الضغط على العضلة

ولكن في بعض الحالات الشديدة قد تشعر بالآتي أيضاً:

•ألم مستمر حتى في حالة الراحة

•صداع (في حالة الشد في الرقبة)

•ألم ممتد للذراع أو أعلى الظهر

•إحساس بوخز أو تنميل إذا ضغط الشد على عصب قريبتمارين لعلاج الشد العضلي في الرقبة والكتف

هناك عدة طرق لمحاول تخفيف آلام الشد العضلي وتتضمن الآتي:

العلاجات المنزلية

•الراحة وتجنب الأنشطة المؤلمة

•كمادات ثلج لتقليل التورم

•كمادات دافئة لتهدئة العضلات

•مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين

تمارين لتخفيف الألمتأكد من استشارة الطبيب أولاً قبل البدء بالتمارين

تمارين الرقبة:

•إمالة الرأس للأمام (الذقن نحو الصدر) والخلف

•إمالة الرأس إلى الجانبين

•الدوران يميناً ويساراً

•قف بجانب جدار، واثنِ الذراع بزاوية 90°

•لف الرأس للجهة المعاكسة وانحنِ حتى تشعر بتمدد

•كرر 3 مرات لكل جانب

⁠

تمرين شد الكتفين:•اسحب الكتفين للخلف

•اضغط لوحي الكتف معاً، ثم لأسفل

•امسك الوضعية 5 ثوانٍ

علامات تحذيرية تستدعي استشارة طبية فورية

قد تحتاج إلى زيارة طبيب فوراً، إذا كان هناك ضعف أو محدودية في الحركة، أو إذا استمر الألم أو ازداد.

أو في حالة كان هناك شك بحالة طبية طارئة.

صحيفة الخليج