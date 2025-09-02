عضو مجلس السيادة صلاح الدين آدم “رصاص” يوجه القوات المتجهة إلى القتال في إقليمَيْ دارفور وكردفان بضرورة احترام المواطن وحماية ممتلكاته والتنسيق مع كل من يُقاتل مع القوات المسلحة وعدم التعدي على الأسرى ومعاملتهم وفق القانون الدولي. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

