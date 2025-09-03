شاهد بالصورة والفيديو.. مع اقتراب موعد افتتاح مطار الخرطوم الدولي.. تزيين شارع المطار باللافتات استقبالاً للعائدين

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب منقطع النظير من قبل المتابعون الذين قاموا بمشاركته عبر حساباتهم الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي حاز على إعجاب أكثر من 3 ألف متابع على إحدى الصفحات الإسفيرية تم تصويره من شارع المطار, وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

المقطع وثق للزينة الموجودة على اللافتات بالشارع والتي تحمل عبارات ترحيب واستقبال للمواطنين العائدين لأرض الوطن بعد مغادرتها بسبب الحرب.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن تزيين شارع المطار جاء مع اقتراب موعد افتتاح مطار الخرطوم الدولي الذي يشهد أعمال صيانة متواصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)