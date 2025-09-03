شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مع إبنتها على أنغام (هو ضيعنا من إيده يستحمل)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة بعد أن حقق انتشار واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي أشعل السوشيال ميديا أظهر سودانية, حسناء تستعرض جمالها بمقطع مع إبنتها. الحسناء رقصت مع إبنتها على أنغام أغنية الفنان عصمت بكري, التي يقول مطلعها: (هو ضيعنا من إيده يستحمل.. نحنا تزيد حلاوتنا وما بنكمل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

