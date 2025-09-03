شاهد بالصورة.. مشجعة فريق الهلال السوداني الحسناء تخطف الأضواء بإطلالة مثيرة وتسأل متابعيها: (أحلى أنا ولا جورجينا؟)

خطفت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء سماحة صلاح مكي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قامت بنشرها على إحدى حساباتها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء التي اشتهرت بحبها وتشجيعها لفريق الهلال, ظهرت في اللقطة بفستان مثير للجدل. وكتبت سماحة, على الصورة التي حازت على إعجاب أكثر من آلف متابع على صفحتها: (أحلى أنا ولا جورجينا؟) ليرد عليها متابعيها بتعليقات انقسمت ما بين متغزلة وساخرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

