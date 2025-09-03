«أنا ست أوفر.. 3 ساعات متواصلة كتير».. «إيحاءات» روبي في حفل العلمين تشعل الجدل

جدل كبير أثارته الفنانة روبي بسبب تصريح حول أغنيتها «3 ساعات متواصلة»، خلال إحدى حفلاتها التي أحيتها يوم الجمعة الماضي، بمدينة العلمين الجديدة، اعتبره البعض يحمل إيحاءات غير مناسبة وتنافي الآداب العامة.

وقالت روبي خلال الحفل الذي شهد حضورًا جماهيريًا كامل العدد من الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية: «علشان طموحكم بس ميعلاش أنا كنت ست أوفر، مش عارفة كام ساعة، ممكن نص ساعة، لكن 3 ساعات متواصلة كتير».

وتعرضت روبي لانتقادات حادة بسبب مزاحها مع الجمهور خلال الحفل حيث انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بأن حديثها يحمل إيحاءات جنسية غير لائقة، وأنها تنافي الآداب العامة للمجتمع، ولا يجب أن تخرج من فنانة على المسرح.

كما طالب البعض نقابة المهن الموسيقية بالتدخل وتحويل الفنانة روبي للتحقيق بسبب هذا التصريح، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة إيقاف عدد من المطربين بسبب الخروج عن النص، آخرها أزمة قبلة معجبة للفنان اللبناني راغب علامة خلال حفله في الساحل الشمالي وإيقافه عن الغناء في مصر.

ويذكر أن أغنية روبي «3 ساعات متواصلة»، كانت قد أثارت جدلُا كبيرًا وقت طرحها عام 2023، إذ رأى البعض حينها أن كلمات الأغنية تتضمن إيحاءات خادشة للحياء.

وكانت أعربت روبي عن سعادتها البالغة بهذا الحفل، حيث قالت عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «⁨بجد من أحلى الحفلات اللي عملتها السنة دي ،حفلة ختام مهرجان المسرح الروماني في العلمين.. جمهور جميل كنت مبسوطة جدا معاكم ويارب انتوا كمان تكونوا اتبسطوا».

وقدمت روبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها الاستعراضية التي أشعلت الأجواء، من بينها: «قلبي بلاستيك»، «ليه بيداري كده»، «3 ساعات متواصلة» و«حتة ناقصة»، إلى جانب عدد آخر من الأغنيات التي اختارتها تلبية لرغبات الجمهور، الذي تفاعل معها بحماس على مدار ساعة ونصف تقريبًا.

المصري اليوم