بيان مصري سوداني حول سد النهضة

بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان:
نشدد على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ
نعمل بشكل مشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين
سد النهضة الإثيوبي المخالف للقانون الدولي يترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل
هناك مخاطر جدية مترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وأخرى متعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف
نؤكد على تطابق مواقفنا في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
