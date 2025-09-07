في وارد الأخبار أنه قد تم نقل العميد الركن نبيل عبدالله، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إلى محطة عمل وواجب جديدة خارج البلاد. هذه مناسبة لتحية العميد الركن نبيل على ما قدمه من جهد وصبر وتفان طيلة سنوات وأيام حرب الكرامة، كان خلالها صوتًا ينقل أخبار وخطوط سير المعارك ويواجه تخرصات مليشيا التمرد في جبهة الإعلام التي تفوق فيها جيشنا العظيم تمامًا كما تفوق في ساحات وميادين القتال.

■ أنا مدينٌ باعتذار من القلب إلى العميد نبيل. كنت قد وجهت له انتقادًا غير مبرر، حيث كنت أرى أن الناطق الرسمي للجيش يتأخر في توضيح ونقل أخبار المعارك ودحض شائعات مليشيات وعصابات التمرد. وفاتني في غمرة حماسي ذاك أن الجيش لا يتحرك ولا ينقل أخباره بالعجلة والتسرع، وإنما بعد تدقيق يستوفي دورة التسلسل العسكري المعلوم.

■ وما كنت أجهله أيضًا أن العميد نبيل كان يدير معركة الإعلام من داخل القيادة العامة المحاصرة في تلك الأيام. كان العميد نبيل مع ضباط الجيش والجنود الشجعان يواجهون أصعب وأقسى الظروف دون أن تلين لهم قناة أو تنكسر لهم إرادة.

تحية تقدير ووفاء للأخ العميد نبيل.

■ أسأل الله له التوفيق في مهمته ومسيرته الجديدة، وعبره السلام والدعاء لكل أبطال القوات المسلحة، من قضي نحبه منهم ومن ينتظر وما بدلوا تبديلاً.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد