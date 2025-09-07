شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يشعل حفل غنائي في مصر وأسطورة نادي الزمالك وساحر الكرة المصرية يتفاعل في الرقص إعجاباً بأغنياته

أشعل مطرب سوداني, حفل زواج أقيم في مصر, لأسرة نوبية بمدينة أسوان, جنوب مصر, حضره عدد كبير من المعازيم إضافة لأهل الفرح. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي تغنى فيه المطرب السوداني, النوبي أمجد صابر عبد القادر, حضره أسطورة كرة القدم المصرية, محمود عبد الرزاق شيكابالا. شيكابالا, الملقب بساحر الكرة المصرية, المعروف عنه أنه من أسرة نوبية بمدينة أسوان, ظهر متفاعلاً في الرقص على أنغام أغنيات الفنان السوداني, أمجد صابر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

