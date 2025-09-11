- 1/2
- 2/2
في حادث أليم تعرض قارب صغير “فايبر” ينقل المواطنين للغرق بين ضفتي النيل في مدينة وادي حلفا، قبل يومين وراح ضحيته سيدتين وشاب حسب التقارير الأولية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه تم تصوير للقارب “الفايبر” قبل لحظات من وقوع الكارثة.
وكشفت تقارير أن من ضمن الضحايا عروس كانت تقضي شهر العسل في مدينة وادي حلفا، وقد توفيت غرقًا إلى جانب والدة زوجها، بينما لا يزال زوجها محمد سيد أحمد في عداد المفقودين حتى اللحظة، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للعثور عليه.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإنه تم إنقاذ نحو 15 شخصًا من الأطفال والنساء، بينما أعلن وقتها عن وفاة سيدتين والبحث عن ستة مفقودين.
حيث يعتمد المواطنون في مدينة وادي حلفا في التنقل بين ضفتي نهر النيل على استخدام قوارب محلية مصنوعة من مادة “الفايبر”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لغرق “قارب” يحمل عدد من المواطنين بينهم “عروس” في النيل بوادي حلفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.