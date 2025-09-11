أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق

نشرت الفنانة ياسمين الجيلاني صورة آية من سورة النحل، عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، في أول تعليق منها بعد انفصالها عن زوجها عمر خورشيد.

وتقول الآية القرآنية: “ما عِندَكُم يَنفَدُ وَما عِندَ اللَّهِ باقٍ وَلَنَجزِيَنَّ الَّذينَ صَبَروا أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلونَ”.

وكان قد أعلن الممثل عمر خورشيد انفصاله عن زوجته الممثلة ياسمين جيلاني، أم ابنته، في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 10 سنوات.

وقال خورشيد في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “تم الطلاق بيني وبين ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما يُعلن الزواج يجب أيضًا الإعلان عن الطلاق”.

