سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالجامعات

التقي الفريق شرطة حقوقي / سامي الصديق دفع الله رئيس هيئة المرافق والمؤسسات العامة اللواء شرطة حقوقي / طارق عبدالله محمد علي مدير الادارة العامة لتأمين الجامعات وتاتي هذه الخطوة فى إطار سبل تعزيز الأمن والاستقرار في الجامعات وضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب ، ومن خلال اللقاء أكد الفريق سامي على أهمية تكثيف جهود التأمين داخل الجامعات باعتبار الطلاب يمثلون ركيزة المستقبل وأمل البلاد مؤكدا علي ضرورة توفير بيئة مستقرة تمكنهم من التحصيل العلمي دون معوقات مؤكدا علي دعم الهيئة للمجتمع الجامعي من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتنسيق الجهود وتكامل الادوار بين الجهات ذات الصلة مشددا على مضاعفة الجهود لضمان حماية الطلاب وتهيئة بيئة تعليمية سليمة تساهم في إعداد أجيال قادرة على النهوض بالوطن وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن هذا اللقاء في إطار حرص وجهود قيادة الشرطة المستمرة لتأمين الجامعات وإيجاد شراكات فاعلة مع المؤسسات ذات الصلة لضمان استقرار العملية التعليمية وتعزيز دورها في تنشئة أجيال مثقفة ومسؤولة وطنيا. المكتب الصحفي للشرطة

