افتتاح معرض جمعيات وشبكات نحن قادرون للأمن الغذائي بالقضارف

افتتح الأستاذ أبو بكر علي، ممثل والي القضارف، ظهر السبت معرض وشبكات نحن قادرون للأمن الغذائي، الذي اشتمل على كافة الصناعات اليدوية والغذائية والمنتوجات الحيوانية، والتي كانت نتيجة للبرامج والتدريبات التي نالوها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد الأستاذ أبو بكر علي، مدير الحكم المحلي وممثل والي القضارف، أن المعرض يمثل ثمرة خمس سنوات من عطاء مشروع نحن قادرون في المحليات الست المعنية، مشيراً إلى المستوى الممتاز الذي حققه المشروع في توفير الأمن الغذائي لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الولاية، داعياً المنظمات الوطنية والدولية إلى توفير الدعم اللازم لاستمرارية المشروع بعد ختام جولة السنوات الخمس لمشروع نحن قادرون.