افتتاح معرض جمعيات وشبكات نحن قادرون للأمن الغذائي بالقضارف

افتتح الأستاذ أبو بكر علي، ممثل والي القضارف، ظهر السبت معرض وشبكات نحن قادرون للأمن الغذائي، الذي اشتمل على كافة الصناعات اليدوية والغذائية والمنتوجات الحيوانية، والتي كانت نتيجة للبرامج والتدريبات التي نالوها خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الأستاذ أبو بكر علي، مدير الحكم المحلي وممثل والي القضارف، أن المعرض يمثل ثمرة خمس سنوات من عطاء مشروع نحن قادرون في المحليات الست المعنية، مشيراً إلى المستوى الممتاز الذي حققه المشروع في توفير الأمن الغذائي لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الولاية، داعياً المنظمات الوطنية والدولية إلى توفير الدعم اللازم لاستمرارية المشروع بعد ختام جولة السنوات الخمس لمشروع نحن قادرون.
وأشار الأستاذ معتصم بشير هدي، منسق المشروع بمنظمة زوا، إلى أن الهدف من المشروع توفير الأمن الغذائي للأشخاص ذوي الإعاقة لأنفسهم ومجتمعاتهم، بتمويل من الخارجية الهولندية، مشيداً بكافة المنظمات الوطنية والدولية التي شاركت في البرنامج خلال السنوات الخمس، وقال إن المعرض أبرز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على العطاء والابتكار، وعكس الإمكانيات التي اكتسبوها خلال فترة المشروع، داعياً إلى المزيد من التشبيك ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
