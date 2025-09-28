رئيس كولومبيا يدعو لنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك: “حان وقت التغيير”

في تصريح لافت وغير مسبوق دعا رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إلى نقل مقر منظمة الأمم المتحدة من نيويورك إلى مدينة أخرى خارج الولايات المتحدة

وجاءت دعوة بيترو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تساءل عن مدى حيادية المنظمة الدولية إذا ظلت مرتبطة جغرافيا وسياسيا بدولة واحدة، مشيرا إلى أن التعددية الحقيقية “تبدأ من المكان، لا من الشعارات”.

وقال الرئيس الكولومبي: “إذا كانت الأمم المتحدة تمثل البشرية جمعاء، فلماذا تظل حبيسة مدينة واحدة ونظام سياسي واحد؟ لقد حان الوقت للتفكير جديا في نقل مقر المنظمة إلى مكان يجسد الحياد والتعددية”.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات العالمية وتنامي الانتقادات لهيمنة القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة على قرارات المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة.

ويرى مراقبون أن تصريحات بيترو تعكس اتجاها متناميا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا للمطالبة بإصلاحات حقيقية داخل بنية النظام الدولي وتوزيع أكثر عدالة للسلطة داخل الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة نقل مقر الأمم المتحدة، فقد سبق أن أثار زعماء من دول الجنوب العالمي المقترح ذاته، خصوصا في أوقات الأزمات الكبرى، مثل الحرب على العراق، أو الصراعات في الشرق الأوسط.

لكن هذه الدعوة تأتي في وقت تتزايد فيه الشكوك حول دور المؤسسات الدولية في حفظ السلم العالمي، ما يمنحها زخما سياسيا جديدا.

